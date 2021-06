Twee mannen die ervan worden verdacht bommen voor plofkraken te hebben gemaakt in een appartement in de Groningse wijk Beijum met een explosie als gevolg, hoorden vrijdag zes jaar cel tegen zich eisen in de rechtbank van Groningen. Tegen een 21-jarige vrouw werd drie jaar cel geëist waarvan één jaar voorwaardelijk, omdat zij een kleinere rol zou hebben gespeeld.

Het Openbaar Ministerie (OM) stelt dat het drietal zich schuldig heeft gemaakt aan het opzettelijk teweegbrengen van een ontploffing, het voorbereiden van plofkraken en het bezitten van explosieve stoffen. Een van de stoffen, triacetontriperoxide (TATP), heeft waarschijnlijk de explosie veroorzaakt.

De verdachten ontkennen iets met de zaak te maken te hebben. De officier van justitie stelt echter op basis van chatgesprekken dat de mannen actief op zoek gingen naar stoffen zodat zij TATP konden produceren.

Bij de explosie op 1 mei vorig jaar werd een ravage aangericht in de buurt. Vier appartementen werden onbewoonbaar verklaard en het flatgebouw waarin de woning zich bevindt is enkel dankzij de solide constructie niet ingestort. Het OM beschrijft de woning als "een bomlab". "En dat midden in een woonwijk. Een levensgevaarlijke situatie."

Diverse bewoners zouden zijn verhuisd omdat zij zich niet meer veilig voelden. Anderen zochten professionele hulp om het incident te verwerken.

Het OM hekelt dat de verdachten veelvuldig gebruikmaakten van hun zwijgrecht. "Als je weet dat jouw woning vol ligt met explosieven, heb je als mens de plicht om professionals die jouw rotzooi moeten opruimen in te lichten over de gevaren waaraan zij zich blootstellen. Dan kunnen zij zich voorbereiden en beschermen." De verdachten zwegen over de inhoud van de woning.

De rechter doet over vier weken uitspraak.