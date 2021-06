De grote brand die op 20 mei meerdere woningen verwoestte in de Wouwermanstraat in Den Haag is niet veroorzaakt door brandstichting, meldt de politie vrijdag na onderzoek. Wat de brand wel heeft veroorzaakt, is nog niet bekend.

Volgens een woordvoerder van de politie onderzoeken de dienders alleen of er aanwijzingen zijn die kunnen wijzen op brandstichting. Daarvoor zijn onder meer brandresten onderzocht door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), getuigen gehoord en camerabeelden bekeken.

Nu brandstichting is uitgesloten, is het aan partijen zoals de verzekeraar om eventueel verder onderzoek te doen naar hoe de brand heeft kunnen ontstaan.

De brand brak in de nacht van 19 op 20 mei rond 3.00 uur uit in een van de woningen in de straat. Al snel sloegen de vlammen over op omliggende woningen. Niemand raakte daarbij gewond. Wel werden in totaal zo'n veertig woningen onbewoonbaar verklaard en werd ook een moskee getroffen door de brand.