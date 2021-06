De noordoostelijke provincies krijgen vrijdagochtend te maken met dichte mist. In Limburg kunnen in de ochtend enkele onweersbuien ontstaan met lokaal veel neerslag en mogelijk hagel.

In de loop van de ochtend zijn er opklaringen en breekt in het hele land de zon door. Bij een zwakke noordenwind wordt het 18 tot 20 graden langs de kust en 21 tot 26 graden in het binnenland.

Het blijft vrijdag broeierig warm en tegen het einde van de middag krijgt opnieuw het zuiden te maken met enkele hevige regen- en onweersbuien.

