Het oosten van het land heeft donderdag te maken met stevige hagel- en onweersbuien. Zo kreeg de A50 bij knooppunt Valburg met hagelstenen van 1 tot 2 centimeter de volle laag en kleurde de vluchtstrook meteen wit. Elders viel er in enkele uren bijna 70 millimeter regen.

Voorafgaand aan het onstuimige weer had weerinstituut KNMI code geel afgegeven. Daarbij waarschuwden de meteorologen bestuurders om hun rijgedrag aan te passen en rekening te houden met stevige (hagel)buien.

Deskundigen voorspelden dat lokaal veel neerslag zou vallen. Uit de regenmeter van Weerplaza blijkt dat nabij weerstation Deelen in Gelderland de meeste regen viel: 68,6 millimeter.

De zware hagel- en onweersbuien gaan gepaard met windstoten tot zo'n 60 kilometer per uur. De laatste buien trekken rond 22.00 uur via Limburg weg richting Duitsland.

Nederland is dan nog niet helemaal van het onweer af. Vrijdag kunnen er later op de dag opnieuw onweersbuien ontstaan in het zuiden van het land, terwijl zaterdag in het zuidoosten van het land onstuimig weer wordt verwacht.

Pas vanaf zondag lijkt het op de meeste plaatsen droog te worden. De komende dagen blijft het met temperaturen tot 26 graden broeierig warm.