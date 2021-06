Demissionair minister Tamara van Ark wil extra onderzoek naar de mondkapjesdeal die het ministerie sloot met Sywert van Lienden. Dat vertelde de minister donderdag tijdens een Kamerdebat. Eerder op de dag erkende Van Ark al dat een deel van de overeenkomst werd voorgefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid.

Volg dit verhaal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Sywert van Lienden

De bewindsvrouw stelt dat zij verder wil uitzoeken hoe de deal gefinancierd is, omdat het om 'extreem hoge bedragen' gaat. Van Ark wil onder meer uitzoeken of Van Lienden een oneerlijk voordeel heeft gehad vanwege zijn politieke contacten als CDA-lid.

Van Lienden gebruikte bij zijn mondkapjesdeal dus geld van het ministerie van Volksgezondheid. Volgens Van Ark is hij niet de enige. Er zouden vorig jaar zeker honderd leveranties van beschermingsmiddelen voorgefinancierd zijn. Zo'n tien keer zijn de leveringen volledig aanbetaald.

"Wat voor ons het allerbelangrijkste was, was dat we die mondkapjes moesten hebben. We hadden daarom niet de luxe om te kiezen. Als voorfinanciering nodig was, deden we dat", aldus Van Ark. Ze zegt "niet tot in de details te weten" wat er met Van Lienden is afgesproken. "Maar ik ga ervan uit dat dat zeker gebeurd is, omdat het zeker gebruikelijk was in die tijd om deals ook voor te financieren."

Volgens Van Ark is voorfinanciering "eigenlijk een hele gebruikelijke gang van zaken in een pandemie". Als "in een land als China" mondkapjes niet vooraf werden afgerekend "waren ze soms op het moment dat ze de fabriek verlieten al eigendom van iemand anders", aldus Van Ark.

De Kamer heeft geen goed woord voor de manier waarop opiniemaker Van Lienden vorig jaar miljoenen verdiende aan de levering van 40 miljoen mondkapjes. PVV en DENK willen het bedrag terugvorderen. Dat lijkt onmogelijk, gezien de deal volgens Van Ark aan alle regels voldeed.