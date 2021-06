Een 36-jarige vrouw uit Enschede heeft donderdag in de rechtbank van Almelo tien jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen zich horen eisen. Het Openbaar Ministerie (OM) voert aan dat zij heeft geprobeerd een veroordeelde zedendelinquent met veel geweld om het leven te brengen.

De vrouw was op 1 november vorig jaar met twee jongens van zestien en achttien jaar naar de woning van de man aan de Lintveldebrink in Enschede gegaan en met een smoes naar binnen gekomen. Volgens het OM vond vervolgens "een explosie van geweld" plaats. De man werd aangevallen met knuppels en met een groot mes meerdere keren diep in zijn rug gestoken.

Het geweld werd gestaakt, omdat er iemand voor de deur stond. Volgens de officier van justitie is dit de redding van het slachtoffer geweest. "De koelbloedigheid waarmee door de verdachten over de plannen werd gesproken en waarmee deze zijn uitgevoerd, is zowel huiveringwekkend als zorgwekkend", aldus de officier.

De Enschedese is volgens het OM vorig jaar actief geworden in de wereld van het 'pedohunten'. Zij had achterhaald dat het slachtoffer in het verleden is veroordeeld voor een zedenmisdrijf. Vervolgens zou ze hebben besloten de man te vermoorden.

"De vrouw en de twee medeverdachten zijn voor eigen rechter gaan spelen", zei de officier. "De verdachte heeft daarnaast twee jongens in haar bizarre acties betrokken: jongens die toch al een belast verleden hadden en nu wederom aan traumatische gebeurtenissen zijn blootgesteld. Dat moet haar bijzonder zwaar worden aangerekend."

Volgens gedragsdeskundigen is de vrouw verminderd toerekeningsvatbaar. Tegen de achttienjarige verdachte is twintig maanden jeugddetentie en jeugd-tbs geëist. Op advies van deskundigen is op hem het jeugdstrafrecht toegepast. De zaak tegen de zestienjarige jongen wordt op een later moment achter gesloten deuren behandeld.