De NS heeft in totaal ruim 43 miljoen euro betaald aan slachtoffers van de transporten in de Tweede Wereldoorlog. In totaal dienden 7.791 personen een aanvraag in, van wie 5.498 de tegemoetkoming toegewezen kregen, laat de NS donderdag weten.

Betrokkenen konden vanaf 5 augustus 2019 tot en met 5 augustus 2020 een aanvraag voor tegemoetkoming indienen. Nu alle aanvragen zijn beoordeeld, komt de vervoerder uit op een totaal bedrag van 43,88 miljoen euro.

De aanvragen werden beoordeeld door de Commissie Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WO II onder leiding van voormalig PvdA-leider Job Cohen. "Wij wisten dat de regeling bij veel betrokkenen een kleine pleister op een grote wond zou kunnen betekenen, maar ook oude littekens zou kunnen openmaken", aldus Cohen.

Van de 5.498 slachtoffers zijn 804 overlevenden van de transporten. De overige slachtoffers betreffen nabestaanden, onder wie weduwen, kinderen en erfgenamen. Van de aanvragen werden 1.620 afgewezen, en honderden bleken ongeldig omdat ze bijvoorbeeld dubbel waren.

Overlevenden van slachtoffers van de transporten van de Tweede Wereldoorlog krijgen 15.000 euro. Nabestaanden hebben recht op een bedrag van 5.000 of 7.500 euro.

NS verdiende tijdens oorlog miljoenen aan transport

Tijdens de oorlog verdiende de NS ongeveer 2,5 miljoen euro aan de transporten van onder anderen Joden, Roma en Sinti naar concentratiekampen. De nazi's hadden de vervoerder gevraagd treinstellen beschikbaar te stellen voor de transporten.

De mensen die per trein werden vervoerd naar concentratiekampen moesten zelf hun treinkaartje betalen en als dat niet lukte, stuurde de NS een factuur naar de nazi's.

De NS bekende in 2005 schuld en bood excuses aan voor het handelen tijdens de Tweede Wereldoorlog.