Wouter Raatgever, één van de drie complotdenkers die de afgelopen maanden ongefundeerde berichten verspreidden over vermeende pedonetwerken en rituele kindermoorden in Bodegraven, is woensdagavond opgepakt in het Groningse Siddeburen. De 53-jarige man wordt verdacht van opruiingen en bedreigingen, meldt het Openbaar Ministerie donderdag.

Raatgever maakt samen met de uit Bodegraven afkomstige Joost Knevel en zelfbenoemd 'burgerjournalist' Micha Kat het zogeheten Red Pill Journal, waarin het drietal allerlei complotten besprak op internet. YouTube had het account waarop de video's gepubliceerd werden eerder al verwijderd.

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk begon begin deze week een rechtszaak tegen de drie complotdenkers. De gemeente acht hen verantwoordelijk voor het verstoren van de openbare orde.

In februari leidden oproepen op sociale media ertoe dat grote groepen mensen onder meer in Bodegraven bloemen kwamen leggen op graven van vermeende slachtoffers van rituele kindermoorden. Bij de graven plaatsten de bezoekers bordjes met daarop teksten als 'slachtoffers van kindermisbruik' en 'satanische pedoterreur'.

Volgens de complotdenkers zou RIVM-directeur Jaap van Dissel een van de misbruikplegers zijn geweest; zijn adres werd gedeeld op sociale media.

Raatgever wil leger op Rutte en Van Dissel afsturen

De oorsprong van de verhalen over de pedonetwerken begint bij Knevel. Zijn verhaal werd opgepakt door Raatgever en Kat. Raatgever verzet zich tegen het coronabeleid en vindt onder meer dat Van Dissel en premier Mark Rutte door het leger van hun bed moeten worden gelicht en dat gezondheidsorganisatie WHO wordt geregeerd door 'de deep state'.

Het is niet bekend of Raatgever compagnons ook gearresteerd zullen worden. Kat moet nog zes maanden gevangenisstraf uitzitten wegens bedreigingen aan het adres van onder meer NOS-hoofdredacteur Marcel Gelauff en woont tegenwoordig in Ierland om zo zijn straf te ontlopen. Eind vorig jaar is Kat aangehouden na een verzoek om overlevering door Nederland, maar hij kwam op borgtocht vrij.

Knevel woont tegenwoordig in Spanje. Hij beweert dat hij een 'hervonden herinnering' heeft aan pedoseksueel misbruik in zijn jeugd. Als kind zou hij getuige zijn geweest van misbruik van kinderen door een plaatselijke huisarts en ook door Van Dissel die op dat moment medicijnen studeerde in Leiden.