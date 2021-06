Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag in de rechtbank in Breda publiekelijk zijn waardering uitgesproken voor een undercoveragent die in april van dit jaar een einde aan zijn leven maakte. De agent zou onder te veel druk hebben gewerkt en geen andere uitweg hebben gezien dan zelfdoding.

De geheim agent kreeg vorig jaar de opdracht Joop M. te volgen, die donderdag terechtstond tijdens een tussentijdse zitting.

"Dit is een drama met impact privé, voor begeleiders, collega's en ook de verdachte. Het OM heeft veel waardering voor de activiteiten van hem en zijn begeleiders", zei de officier van justitie. "We betreuren dat zijn activiteiten zo ten einde kwamen."

M. wordt verdacht van de import van ruim 1.300 kilogram cocaïne. Hij zou bijna 1 miljoen euro hebben witgewassen. Volgens justitie stond hij in contact met verschillende drugsorganisaties. Om die reden startte de politie vorig jaar een undercoveroperatie om te zien wat hij precies allemaal deed.

Agent bleef undercover werken na arrestatie verdachte

De politie kocht de woning naast die van M. in Zevenbergschen Hoek. De agent deed zich voor als joviale buurman. Toen M. uiteindelijk werd opgepakt, ging de operatie door en papte hij met de vrouw van M. aan, schreef dagblad BN DeStem enkele weken geleden.

De vrouw zou echter daadwerkelijk verliefd zijn geworden op de undercoveragent. Daardoor werd de druk zo groot dat de geheim agent geen andere uitweg gezien zou hebben dan zichzelf van het leven beroven. De vrouw wordt alleen verdacht van witwassen.

Onderzoek naar dood agent loopt nog

De politie doet nog onderzoek naar het overlijden van de politieagent. Medewerkers van team Werken Onder Dekmantel spreken anoniem in de media over "een groot wantrouwen tegen de leiding". Binnen de afdeling zou sprake zijn "van manipulatie en een afrekencultuur" en de begeleiding van medewerkers zou tekortschieten.

De advocaat van M. vroeg de rechtbank haar cliënt vrij te laten, omdat er te weinig verdenkingen zijn. "Daarnaast was de zelfmoord heel shockerend voor mijn cliënt. Hij moet daar ook mee dealen." De raadsvrouw maakte zich ook boos over de actie van de politie. "Hoe kan het OM überhaupt infiltreren in een gezin met een kind en daarmee doorgaan als de verdachte al is opgepakt?" De rechtbank wees het verzoek tot vrijlating af.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).