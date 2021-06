Bij een botsing tussen een bromscooter en twee personenauto's in de Noord-Hollandse gemeente Bloemendaal zijn in de nacht van woensdag op donderdag twee vrouwen overleden, maakt de politie donderdag bekend.

In tegenstelling tot wat NU.nl eerder heeft gemeld, beschikken beide automobilisten wel over een rijbewijs.

Het ongeval vond kort na middernacht plaats op de Zeeweg in de Noord-Hollandse plaats. De vrouwen zaten beiden op de bromscooter en reden op de rijbaan, terwijl ze op het fietspad hadden moeten rijden. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie na berichtgeving van NH Nieuws. Op de rijbaan kwamen ze frontaal in botsing met de automobilisten.

Door de botsing kwamen de twee vrouwen, een 19-jarige vrouw uit Hoofddorp en een 23-jarige vrouw uit Badhoevedorp, om het leven.

De Zeeweg werd in beide richtingen afgesloten voor hulpverlening en onderzoek. Het onderzoek wordt voortgezet door verkeersongevallenexperts van de politie Noord-Holland.

Beide automobilisten zijn na verhoor heengezonden. Speciale agenten staan de families van de betrokkenen bij.

Verbetering: In een eerdere versie van dit bericht meldden we dat een van de automobilisten geen rijbewijs heeft. Dit blijkt echter niet te kloppen. Het bericht is aangepast.