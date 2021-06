De 51-jarige Amerikaan James B. hoeft niet meer terug de cel in voor het misbruiken van een 12-jarig meisje in een Rotterdamse hotelkamer in 2019. De man is terminaal ziek. Het gerechtshof heeft hem donderdag in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf die gelijk is aan de tien maanden die de man in voorarrest heeft gezeten.

De verdachte, die zelf in hoger beroep ging, was niet bij de uitspraak van het hof aanwezig. Hij heeft acute leukemie en niet lang meer te leven. Hij keerde vorig jaar terug naar zijn thuisland, wat door de de rechtbank werd toegestaan.

De rechtbank in Rotterdam legde B. in juli vorig jaar dertig maanden cel op voor misbruik en onttrekking aan het ouderlijk gezag. In hoger beroep eiste het Openbaar Ministerie (OM) vorige maand een celstraf van veertig maanden. B.'s advocaat Tjalling van der Goot noemde het inhumaan om de man in de laatste fase van zijn leven in een Nederlandse cel op te sluiten.

B. kwam eind juni 2019 op Schiphol aan en reisde door naar Rotterdam, waar hij het meisje ontmoette op het station. Hij gaf haar de sleutel van een kamer in het Hilton Hotel, waar zij vervolgens twee dagen verbleven. Na een AMBER Alert trof de politie het tweetal goeddeels ontkleed in de hotelkamer aan. De vermissing van het meisje leidde tot grote onrust bij de familie en in de maatschappij, aldus het hof.

Hof hield al rekening met slechte gezondheid Amerikaan

"De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan seksueel misbruik van een twaalfjarige. Hij heeft een vertrouwensband met haar opgebouwd en heeft haar zo weten te bespelen dat ze verliefd op hem is geworden." De man heeft "ernstig inbreuk gemaakt op de lichamelijke en psychische integriteit van het meisje en op haar ongestoorde seksuele ontwikkeling." De psychische gevolgen van seksueel misbruik van minderjarigen zijn doorgaans groot, voegde de voorzitter daaraan toe.

Een onvoorwaardelijke gevangenisstraf vindt het hof daarom op zijn plaats, maar de opgelegde straf is lager dan het vonnis van de rechtbank. Het hof zegt rekening te hebben gehouden met vergelijkbare zaken en de gezondheidstoestand van de Amerikaan. Het hof komt uit op een celstraf van twintig maanden, waarvan tien maanden niet ten uitvoer worden gelegd.