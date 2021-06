Het KNMI waarschuwt donderdag voor stevige onweersbuien in de oostelijke helft van het land in de middag en avond. Voor de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg is code geel uitgegeven.

Plaatselijk kunnen deze buien gepaard gaan met hagel, veel neerslag in korte tijd en mogelijk ook windstoten tot ongeveer 60 kilometer per uur, meldt het KNMI.

Code geel betekent formeel volgens het KNMI: wees alert. Er is mogelijk kans op gevaarlijk weer. Dit zijn weersituaties die in Nederland vaak voorkomen en waarbij het raadzaam is op te letten, met name als men onderweg is.

Donderdag wordt opnieuw een warme dag, waarbij de temperatuur in het westen tot zo'n 23 graden oploopt en landinwaarts zelfs tot 26 graden. De zon laat zich tussen de buien door geregeld zien.

Er staat een matige westenwind, waardoor het vooral in het binnenland broeierig kan aanvoelen. 's Avonds nemen de buien geleidelijk af en klaart het op.

