De dag begint wisselend bewolkt met kans op een enkele bui. In de middag is er in het oosten kans op stevige buien met daarbij onweer, hagel en harde windstoten tot 60 kilometer per uur.

Het wordt opnieuw een warme dag met in het westen zo'n 23 graden en landinwaarts 26 graden. De zon laat zich tussen de buien door geregeld zien.

Er staat een matige westenwind, waardoor het vooral in het binnenland broeierig kan aanvoelen. 's Avonds nemen de buien geleidelijk af en klaart het op.

