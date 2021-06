Vijf donorkinderen krijgen nog niet te horen wie hun biologische vader is. Ze hadden samen met vier moeders, de identiteit van de spermadonor opgevraagd bij het Medisch Centrum Kinderwens (MCK) uit Leiderdorp en bij de Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting (SDKB). MCK en SDKB moeten de aanvraag wel opnieuw bekijken.

MCK en SDKB hadden het verzoek van de donorkinderen afgewezen omdat de donor anoniem wil blijven. De donorkinderen stapten daarom naar de rechter.

De kinderen en de moeders kregen woensdag wel gelijk. De rechtbank vond de afwijzing niet goed onderbouwd en wil dat Kinderwens en de SDKB opnieuw naar de aanvraag van de donorkinderen kijken. Daarbij moeten ze aan de donor vragen waarom hij anoniem wil blijven.

Als die reden niet ernstig genoeg is, moeten ze zijn naam binnen vier maanden delen met de kinderen en met vier moeders. Kinderen hebben het recht om te weten van wie ze afstammen, aldus de rechtbank in Den Haag.

Donor stemde eerder toe in vrijgeven identiteit

De vijf kinderen zijn tussen 1999 en 2001 verwekt met spermacellen van 'zaaddonor nummer 605'. Hij is een zogenoemde bekende donor, iemand die in eerste instantie liever anoniem blijft maar het goed vindt dat zijn persoonsgegevens worden gedeeld wanneer de kinderen zestien jaar oud zijn en willen weten wie hij is. Toen dat moment was gekomen, wilde hij zijn identiteit toch niet vrijgeven.

Dat hij van mening kon veranderen, kwam door een maas in de Wet Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting (WDKB). Sinds 2004 is het verboden om anoniem sperma te doneren. Maar bekende donoren van voor die tijd mochten aangeven dat ze toch anoniem wilden blijven en dat is wat donor 605 deed.