Aan het Hoefblad in Zwaag (Noord-Holland) woedt in de nacht van dinsdag op woensdag een grote brand. Een woonblok van acht huizen is ontruimd. De bewoners zijn ondergebracht in een hotel.

De brand is onder controle, maar de veiligheidsregio meldt dat de brandweer nog enige tijd bezig zal zijn met blussen.

Hulpdiensten werden rond 2.30 uur gealarmeerd over een brandende auto onder een carport. Volgens een woordvoerder moet nog onderzocht worden of de brand in deze auto is ontstaan.

Er is voor zover bekend niemand gewond geraakt.