De overeenkomst die Sywert van Lienden sloot met het ministerie van Volksgezondheid (VWS) om mondkapjes te leveren, voldeed aan alle voorwaarden die bij een dergelijke transactie gelden. Dat schrijft demissionair minister Tamara van Ark (Medische Zorg) dinsdag.

De door Van Lienden uit China geïmporteerde mondkapjes waren marktconform geprijsd, van voldoende kwaliteit en konden snel geleverd worden, antwoordde Van Ark op Kamervragen van D66, PvdA, ChristenUnie en JA21.

Die partijen hadden de minister om uitleg gevraagd nadat onderzoeksplatform Follow the Money maandag meldde dat Van Lienden 9,2 miljoen euro aan de mondkapjesdeal overhield. Zijn twee zakenpartners verdienden elk meer dan 5 miljoen euro aan de deal. Met de overeenkomst was in totaal ruim 100 miljoen euro gemoeid.

"Het beeld dat er exorbitante winst gemaakt zou zijn aan een internationale crisis is niet goed", aldus Van Ark. "Het streven was om beter te veel dan te weinig in te kopen. Dat was destijds ook een duidelijke wens en opdracht van uw Kamer."

De minister wijst erop dat er in april 2020, toen de overeenkomst werd gesloten, een behoorlijk tekort was aan medische beschermingsmiddelen. Daarom had het kabinet geen bezwaar dat Van Lienden de mondkapjes regelde via een commerciële bv en niet via zijn non-profitorganisatie Hulptroepen Alliantie.

"Het enige dat namelijk telde was om de zorg in Nederland zo snel mogelijk te voorzien van voldoende, kwalitatief goede mondmaskers."

Volgens Van Ark 'geen schijn van belangenverstrengeling'

Ook ging Van Ark in op vragen over de ogenschijnlijke belangenverstrengeling rond Van Lienden, die zijn politieke contacten aanwendde om de deal rond te krijgen. Van Lienden is een bekende van veel prominente CDA-leden en schreef in 2012 mee aan het verkiezingsprogramma van de christendemocraten.

Van Ark erkent dat Van Lienden onder meer minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) benaderde, maar ook contact had met Van Arks voorganger als minister voor Medische Zorg, Martin van Rijn (PvdA).

"Aanbiedingen werden onder de aandacht gebracht via (ex-) politici van veel partijen, waaronder het CDA", schrijft Van Ark daarover. Bij het bekijken en behandelen van die aanbiedingen is echter gebruik gemaakt van de standaardprocedures, waardoor er volgens Van Ark "geen schijn is van belangenverstrengeling".

De 40 miljoen mondkapjes die Van Lienden samen met zijn zakenpartners uiteindelijk leverden, zijn nog niet gebruikt in liggen in opslag. Van Ark stelt dat de mondkapjes verkocht, gedoneerd of gerecycled zullen worden als ze helemaal niet door de zorg gebruikt worden.