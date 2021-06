In een winkel in wellnessartikelen in de Gelderse plaats Oldebroek woedt dinsdag een zeer grote brand. Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland heeft vanwege de hevige rookontwikkeling een NL-Alert naar omwonenden verstuurd.

Rond 19.30 uur heeft de brandweer het sein brand meester gegeven. Voor zover bekend is niemand door de brand gewond geraakt.

De brandweer had acht blusvoertuigen en een aantal waterwagens ingezet. Toeschouwers kregen het verzoek om de hulpverleners de ruimte te geven.

Het pand van het bedrijf Rhodos Wellness moet als verloren worden beschouwd, zegt een woordvoerder van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Het nablussen zal nog uren duren.

In de winkel aan de Elzenweg werden zwembaden, sauna's, zonnebanken en fitnessapparatuur verkocht. De vele kunststof artikelen zorgen voor veel rook, die tot in de wijde omtrek is te zien. De brandweer adviseert omwonenden hun ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De woordvoerder van de veiligheidsregio betwijfelt of de oorzaak nog achterhaald kan worden, omdat onderzoek vanwege de hevigheid van de brand zeer lastig zal zijn.