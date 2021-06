In verband met de dood van een 73-jarige man uit Boxtel in januari heeft de politie een derde Litouwer aangehouden. De 33-jarige verdachte is vorige maand gearresteerd in zijn thuisland en dinsdag overgedragen aan Nederland.

Later deze week moet de aangehouden verdachte voor de rechter-commissaris verschijnen.

De man uit Boxtel, die een bed and breakfast aan huis runde, werd in januari van dit jaar dood in zijn woning gevonden. De politie vermoedt dat het slachtoffer door een misdrijf om het leven is gekomen.

In maart werden in Nederland al twee Litouwers aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de man. De twee hadden volgens de politie geen vaste woon- of verblijfplaats en zijn opgepakt in Voorburg en Dordrecht. Beiden zitten nog vast en zullen eind deze maand voor de rechter verschijnen.