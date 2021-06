De eerste landelijke zomerse dag van het jaar is een feit: dinsdag rond 15.50 uur is in De Bilt een temperatuur van 25,2 graden gemeten.

Volgens Weerplaza beleeft Nederland daarmee de eerste landelijke zomerse dag in 253 dagen. Op 21 september vorig jaar werd een temperatuur van 25,3 graden gemeten.

Om van een officiële zomerse dag te kunnen spreken, moet op het hoofdstation in De Bilt een temperatuur van 25 graden of hoger worden gemeten. De zomerse dag van dinsdag is ruim twee weken later dan gebruikelijk.

In Woensdrecht werd dinsdag plaatselijk de hoogste temperatuur gemeten. In de Noord-Brabantse gemeente wees het kwik 26 graden aan.

Op 31 maart was al sprake van de eerste lokale zomerse dag van het jaar. In Eindhoven en in andere gemeenten in Noord-Brabant en Limburg werd het op die dag 25 graden of warmer.

Het record voor de vroegste officiële zomerse dag staat op 14 april 2007. Het werd op die dag 27,6 graden in De Bilt. In 1906 werd het pas op 18 juli in De Bilt met 25,6 graden zomers warm.