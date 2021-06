Politievakbonden en het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn het eens over een nieuwe cao. Politiemensen krijgen onder meer vanaf 1 juli een structurele loonsverhoging van 1,3 procent en een eenmalige uitkering van 750 euro. Dat zijn demissionair justitieminister Ferd Grapperhaus en korpschef Henk van Essen dinsdag overeengekomen in een 'tussen-cao'.

Op korte termijn wordt het akkoord voorgelegd aan de leden van de vakbonden. De bonden hadden iets hoger ingezet, maar besloten voor nu toch akkoord te gaan.

"Na vier maanden actievoeren werd duidelijk dat de formatie van een nieuw kabinet wel eens heel lang kon gaan duren of zelfs mislukken. Dat verhoogde het risico dat het afsprakenpakket van december 2020 aan politieke houdbaarheid zou inboeten", laten de bonden in een reactie weten. "Begin mei telden de politiebonden en de werkgever hun knopen en besloten samen om in het belang van de politiemensen alsnog zaken te doen - in ieder geval voor het jaar 2021."

Het overleg tussen de minister en de bonden zat maandenlang in een impasse over een loonsverhoging en de bonden voerden actie. Vorige maand nog overwogen de politiebonden een staking tijdens de wedstrijd van Feyenoord en Ajax, om zo druk uit te oefenen. Het kabinet deed de vakbonden toen een handreiking tijdens een door de gemeente Rotterdam aangespannen kort geding.

Initiatieven om politiemensen en hun gezinnen te beschermen

In de hervatte gesprekken ging Grapperhaus onder meer akkoord met het voorstel van de bonden om tegelijk met een nieuwe cao nieuwe initiatieven af te spreken om politiemensen en hun gezinnen te beschermen tegen geweldsrisico's. Dat was een belangrijk punt van de vakbonden.

"Uiteraard blijven de bonden zich sterk maken voor een verdere verbetering van de beloning van het politiewerk vanaf januari 2022. Daarover zal dan politiek zaken moeten worden gedaan met een volwaardig nieuw kabinet en een volwaardige nieuwe politieminister."

Bij de vorige cao-onderhandelingen voerde de politie stevig actie. De bonden dreigden toen zelfs met de zwaarste acties ooit: een heel weekeinde alleen nog bij echte nood uitrukken. Dat ging op het laatste moment niet door, in september 2018 werd toch nog een akkoord gesloten.

Het korps telt 63.000 fulltimebanen, waarvan ongeveer 50.000 operationeel. De politie is naar eigen zeggen de grootste werkgever van Nederland.