Bij een agrarisch bedrijf in de Limburgse gemeente Nederweert is dinsdagmiddag een grote brand uitgebroken, meldt De Limburger. Het incident is opgeschaald naar GRIP-1, wat betekent dat brandweer, politie en andere hulpdiensten intensiever moeten samenwerken.

De brand woedt in een van de stallen van het bedrijf aan de Bloemerstraat. Bij het uitbreken van de brand waren ongeveer 4.600 varkens in de stal aanwezig.

De eerste hulpdiensten werden rond 14.00 uur gealarmeerd. Meerdere brandweerkorpsen uit de regio zijn aanwezig om het vuur te bestrijden. Een aangrenzende stal met drieduizend varkens wordt natgehouden om overslag te voorkomen.

Omwonenden hebben het advies gekregen om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Volgens de brandweer is bij de brand geen asbest vrijgekomen.

Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan.