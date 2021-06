Bij een stalbrand in een agrarisch bedrijf in de Limburgse gemeente Nederweert zijn dinsdagmiddag 4.600 varkens omgekomen. Drieduizend varkens in een naastgelegen stal konden worden gered.

De eerste hulpdiensten werden rond 14.00 uur gealarmeerd. Meerdere brandweerkorpsen uit de regio zijn aanwezig om het vuur te bestrijden. Rond 17.00 uur had de brandweer het vuur nog niet onder controle, aldus een woordvoerder.

Het incident is opgeschaald naar GRIP-1, wat betekent dat brandweer, politie en andere hulpdiensten intensiever moeten samenwerken.

De rookontwikkeling was aanvankelijk zo groot, dat de rookkolom in grote delen van Midden-Limburg te zien was. De brandweer riep mensen op ramen en deuren dicht te houden en de ventilatie uit te zetten. Ook de brandweer in het naburige Brabant waarschuwde inwoners via een NL-Alert voor de rook.

In de omgeving van Leende kwamen roetdeeltjes omlaag. De brandweer adviseert die met stoffer en blik op te ruimen en vervolgens goed de handen te wassen. Volgens de woordvoerder van de veiligheidsregio Limburg-Noord zijn de roetdeeltjes ongevaarlijk en is er geen asbest vrijgekomen. Uit metingen is gebleken dat er geen te hoge concentraties gevaarlijke stoffen in de lucht terecht kwamen.

Bij het incident raakten geen mensen gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.