De politie heeft afgelopen maand vier verdachten aangehouden in verband met explosies bij Poolse supermarkten eind vorig jaar en begin dit jaar. Het gaat om vier mannen van tussen de 20 en 26 jaar uit Amsterdam.

Een van hen is in Frankrijk aangehouden en inmiddels overgeleverd aan Nederland, meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag. De vier worden verdacht van betrokkenheid bij één of meer explosies.

In december en januari waren er explosies bij Poolse supermarkten in Aalsmeer, Heeswijk-Dinther, Tilburg en twee keer in Beverwijk. Daarnaast werd een Poolse supermarkt in Rotterdam beschoten. Daarvoor hield de politie eerder al een 21-jarige man aan.

