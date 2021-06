De politie heeft afgelopen maand vier verdachten aangehouden in verband met explosies bij Poolse supermarkten eind vorig jaar en begin dit jaar. Het gaat om vier mannen van tussen de 20 en 26 jaar uit Amsterdam.

Een van hen is in Frankrijk aangehouden en inmiddels overgeleverd aan Nederland, meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag.

De vier mannen worden verdacht van betrokkenheid bij één of meer van de in totaal vijf explosies. "Nu het een lopend strafrechtelijk onderzoek betreft waarbij verdachten in beperkingen zitten, worden er op dit moment geen nadere inhoudelijke mededelingen gedaan", aldus het OM.

Afgelopen januari werd al een negentienjarige Rotterdammer aangehouden. Hij is nog altijd verdachte, maar zit niet meer vast. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Eerder werd al bekend dat er een beloning van 50.000 euro is uitgeloofd voor de tip die leidt tot de oplossing van de ontploffingen. Het OM doet geen uitspraak of er nu tipgeld uitgereikt kan worden.

In meerdere plaatsen ontploffingen

In december en januari waren er explosies bij Poolse supermarkten in Aalsmeer, Heeswijk-Dinther, Tilburg en twee keer in Beverwijk. Deze zorgden voor veel schade en gevaar voor de omgeving.

Bij de aanslagen werden geïmproviseerde explosieven gebruikt. Vergelijkbaar met die waarmee ook een aantal plofkraken is gepleegd, aldus de politie.