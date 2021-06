In Alphen aan den Rijn is in de nacht van maandag op dinsdag een explosief afgegaan bij een woning. De voordeur van het huis raakte zwaar beschadigd en ook een paar geparkeerde auto's rond het huis liepen schade op, meldt de politie.

Volgens de politie ging het om een "vrij krachtige explosie". Er raakte niemand gewond.

De bewoner van het huis aan de Stoelmatter is nagekeken door ambulancepersoneel. De politie is bezig met het veiligstellen van sporen en doet onderzoek naar de toedracht van de explosie.

Regionale media melden dat de knal rond 2.30 uur in de hele buurt te horen was. Ook zouden getuigen hebben gezien dat na de explosie een man wegrende, maar dat kon de politie nog niet bevestigen.