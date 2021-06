Na de landelijke treinstoring van maandag rijden de treinen dinsdag weer volgens de normale dienstregeling, meldt een woordvoerder van spoorbeheerder ProRail.

Het treinverkeer moest maandagmiddag grotendeels worden stilgelegd door een storing in het telefoniesysteem van ProRail. Daardoor was het voor de treinverkeersleiding niet mogelijk om contact te leggen met treinmachinisten.

In de loop van de middag was de telefoonstoring opgelost en kon het treinverkeer stapsgewijs worden opgestart. Bij het opstarten van de treinen hebben geen problemen plaatsgevonden, aldus de woordvoerder.

Ook kleinere vervoerders, zoals Arriva, hadden last van de storing. Het is nog niet duidelijk wat de problemen in het telefoniesysteem precies heeft veroorzaakt.