Nederland krijgt dinsdag te maken met helder weer. Landinwaarts komen nog enkele mistbanken voor, maar die lossen snel op tijdens de vroege ochtenduren. De zon schijnt veel, waardoor de temperatuur overdag snel oploopt. Het wordt uiteindelijk 22 tot 26 graden.

Alleen in het Waddengebied is het iets frisser, met een graad of 18. De wind komt in de middag vanuit het oosten en is matig, kracht 3.

Hoewel zich in de loop van de dag enkele stapelwolken vormen, blijft het ook in de middag zonnig.

