Het treinverkeer wordt weer opgestart nadat dit in vrijwel het gehele land stil was komen te liggen vanwege een grote storing eerder op maandag bij spoorwegbeheerder ProRail. Het zal nog een tijd duren voor er na de landelijke storing weer een volledige dienstregeling is, meldt de spoorbeheerder. Daardoor moeten reizigers nog de hele avond rekening houden met hinder.

De oorzaak van de storing lijkt bovendien gevonden, maar het is onzeker of de oplossing stabiel genoeg is. Daardoor kan het zijn dat de storing terugkomt, aldus een woordvoerder van ProRail.Ook de regionale vervoerders Arriva en Keolis zeggen hinder te ondervinden van de storing.

Het advies om de reis indien mogelijk uit te stellen, is nog steeds van kracht bij de NS. "Als je je reis kunt uitstellen, is het verstandig om op een later moment op reis te gaan", aldus de vervoerder.

De storing wordt veroorzaakt door een landelijke storing aan het telefoniesysteem bij ProRail. Dat systeem is nodig om de seinen en wissels te bedienen en wordt ook gebruikt in de communicatie tussen de verkeersleiding en treinen. "Dat is essentieel om treinen te laten rijden. Daarom hebben we besloten een groot deel van het land stil te leggen", aldus een woordvoerder van ProRail.

Provider Mobirail is volgens ProRail naar een maximumcapaciteit opgeschaald om de storing te ontdekken. Zodra die is verholpen, verwacht de ProRail-woordvoerder dat reizigers de rest van de dag nog effect zullen ondervinden van de storing. "Het duurt dan nog lang voor alles is opgestart. Dat is een grote puzzel, dus reizigers zullen nog flinke tijd last hebben van de storing."

Volgens de NS wordt er druk gewerkt aan een oplossing, en is het vanwege de grootte van de storing niet mogelijk op korte termijn voldoende treinvervangend vervoer te regelen.

50 Treinen staan vast op stations door landelijke storing

Keolis waarschuwt voor extra drukte in bussen

Ook de treinen van Arriva zijn getroffen door de storing, maakt de vervoerder bekend op Twitter. Onder meer de dienstregeling tussen Almelo en Hardenberg en tussen Roermond en Nijmegen is getroffen door de storing.

Keolis, dat met onder meer treinen in Gelderland en Overijssel rijdt, zegt ook hinder te ondervinden van de storing. De vervoerder zet treinvervangend vervoer in op de trajecten. Reizigers moeten ook rekening houden met extra drukte in streekbussen, aldus Keolis.