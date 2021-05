Het treinverkeer is maandag rond 16.00 uur stapsgewijs weer opgestart nadat het eerder op de dag in vrijwel het hele land stil was komen te liggen vanwege een grote storing bij ProRail. Het zal volgens de NS nog tot dinsdag duren voor er weer een volledige dienstregeling is. Reizigers moeten nog de hele avond rekening houden met hinder.

De oorzaak van de storing lijkt te zijn gevonden, maar het is onzeker of de oplossing stabiel genoeg is. Daardoor kan de storing voor nieuwe problemen zorgen, aldus een woordvoerder van ProRail. Ook de regionale vervoerders Arriva en Keolis zeggen hinder te ondervinden van de storing.

ProRail raadt reizigers aan om in de app van vervoerders te controleren of hun reis doorgaat. "Zoals de NS-reisplanner of de app van regionale vervoerders. Zij hebben de actueelste informatie."

Ook vervoerders NS en Arriva verwachten dat reizigers de gevolgen van de storing de rest van de dag nog zullen merken. "Ons streven is om op ieder traject één trein per uur te laten gaan", zegt een woordvoerder van de NS. "De hele avond is er nog hinder voor de reizigers."

Iets voor 14.30 uur legde een storing bij het telefoniesysteem van provider Mobirail de communicatie tussen machinisten en treinverkeersleiders stil. Deze communicatie is volgens ProRail "essentieel om treinen te laten rijden". "Daarom hebben we besloten een groot deel van het land stil te leggen", aldus de woordvoerder.

Telecomprovider KPN, die Mobirail namens ProRail beheert, kan nog niet zeggen wat de oorzaak van de storing precies is. "Het netwerk is weer in de lucht. De dienstverlening is zich aan het herstellen. We zijn heel hard bezig", aldus een woordvoerder. Mobirail is een joint venture tussen KPN en Nokia.

Storing heeft ook effect op regionaal vervoer

Ook de treinen van Arriva zijn getroffen door de storing, maakt de vervoerder bekend op Twitter. Onder meer de dienstregeling tussen Almelo en Hardenberg en die tussen Roermond en Nijmegen zijn ontregeld geraakt.

Keolis, dat met onder meer treinen in Gelderland en Overijssel rijdt, zegt ook hinder te ondervinden van de storing. De vervoerder zet vervangend vervoer in op enkele trajecten. Reizigers moeten ook rekening houden met extra drukte in streekbussen, aldus Keolis.