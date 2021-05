De voormalige plaatsvervangend hoofdofficier van justitie Vincent L. is maandag veroordeeld tot een celstraf van vijf maanden voor ontucht met een minderjarige jongen. De straf valt lager uit omdat de zaak erg lang heeft geduurd, aldus de rechtbank Den Haag. Er was een celstraf van elf maanden geëist.

De 48-jarige L. had in 2016 meerdere keren seks met een destijds zestienjarige jongen tegen betaling van bier, chips, sigaretten en geld. "Hij heeft daarbij uitsluitend oog gehad voor zijn eigen belang en de bevrediging van zijn eigen seksuele behoeften en geen rekening gehouden met de gevolgen voor het slachtoffer", aldus de rechtbank, die hem dat erg kwalijk neemt.

"Hij had gelet op zijn functie en het grote leeftijdsverschil beter moeten weten. Door zijn gedrag heeft hij ook het aanzien van het Openbaar Ministerie beschadigd."

L. werkte bij het Functioneel Parket (belast met fraude- en milieuzaken) in het arrondissement Amsterdam. Hij werd op 19 april 2017 aangehouden en is daarna ontslagen. Momenteel werkt hij bij een advocatenkantoor, maar zijn contract zal daar niet verlengd worden.

L. zegt niet goed te hebben gehandeld

De voormalige plaatsvervangend hoofdofficier vertelde eerder deze maand tijdens de behandeling van de zaak dat hij het heel erg vindt voor het slachtoffer. "Ik heb spijt van wat er is gebeurd. Ik heb niet goed gehandeld." In zijn beleving hadden de twee een soort vriendschap. L. was gesteld op de jongen en hij wilde hem helpen. "Ik herkende veel van mezelf in hem."

L. heeft naar eigen zeggen nooit voor seks betaald. Hij gaf de jongen geld en cadeautjes en ze hadden seks. "Die twee dingen stonden los voor mij. Het is nooit mijn bedoeling geweest om hem te beschadigen."

De vader van het slachtoffer stapte naar de politie nadat hij erachter was gekomen dat zijn zoon tegen betaling seksueel contact had met meerdere mannen. Tien medeverdachten zijn inmiddels veroordeeld tot celstraffen tussen twee weken en drie jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk.

Omdat L. bezwaar had aangetekend tegen de procedure, duurde het een tijdje voordat de rechtszaak tegen hem behandeld kon worden. Hij heeft tevergeefs tot aan de Hoge Raad geprobeerd de zaak tegen te houden.