De geboren Chileen Richard R. is maandag veroordeeld tot een celstraf van elf jaar. Volgens de rechter is bewezen dat de man leiding gaf aan een criminele organisatie die zich bezighield met moorden en het witwassen van geld.

R., ook bekend als 'Rico de Chileen', wordt door het Openbaar Ministerie (OM) beschouwd als een topcrimineel. Een van de personen met wie hij zou hebben samengewerkt is Ridouan T., die terechtstaat voor betrokkenheid bij verschillende moorden.

In dit proces draaide het om het leidinggeven van R. aan een criminele organisatie die verantwoordelijk zou zijn voor de handel in drugs, het witwassen van de opbrengsten hiervan, wapenbezit en moorden. De man werd vrijgesproken van drugshandel en wapenbezit.

Volgens de rechter werd er door de organisatie op huiveringwekkende wijze gesproken over mensenlevens alsof ze niets voorstelden. Belangrijk bewijs hiervoor is volgens de rechtbank de inhoud van berichten die verstuurd werden met PGP-telefoons (Pretty Good Privacy) die in bezit waren van R.

"De berichten geven een ontluisterend en weerzinwekkend beeld van de manier waarop de man en zijn organisatie over leven en dood dachten te kunnen beschikken met als kennelijk motief geld of wraak", aldus de rechter.

Man leefde luxe leven dankzij criminaliteit

De rechtbank stelde vast dat de geboren Chileen een zeer luxe leven leidde en geen goede verklaring kon geven voor de herkomst van zijn geld. R. is schuldig bevonden aan het witwassen van exclusieve auto's, een woning in Spanje, contante geldbedragen van in totaal bijna 12 miljoen euro en luxe horloges.

De rechtbank benadrukte ook "hoe ontwrichtend het gedrag en handelen van de man en zijn organisatie zijn voor de samenleving".

De straf kwam in totaal uit op twaalf jaar, maar er werden twaalf maanden van straf af gehaald omdat de zaak zo lang heeft geduurd. Het OM had veertien jaar geëist.