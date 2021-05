De bestuurder die zondag na een dodelijk ongeval in Zaltbommel doorreed, is nog niet gevonden. De bestelbus waarmee het ongeval waarschijnlijk is veroorzaakt, werd dankzij een buurtbewoner later op de dag teruggevonden, laat de politie maandag weten.

Het slachtoffer is een 52-jarige man uit de Gelderse plaats. Hij was aan het hardlopen toen hij rond 12.30 uur nabij de Ketelsteeg werd geschept door de bestelbus. De hardloper raakte daarbij zodanig gewond dat hij in het ziekenhuis overleed aan zijn verwondingen.

De aangetroffen auto is meegenomen voor forensisch onderzoek. Het gaat om een donkerblauwe bestelbus.

Over de bestuurder van het voertuig is nog niets bekend. De politie roept getuigen op zich te melden.