De vier dodelijke slachtoffers bij het ernstige verkeersongeval nabij het Drentse Borger zaten in verschillende auto's, zegt een woordvoerder van de politie tegen NU.nl. In totaal waren vijf voertuigen betrokken bij het ongeval. Het is nog niet bekend in hoeveel voertuigen de dodelijke slachtoffers zaten.

De slachtoffers zijn een 24-jarige man uit Dalen, een 69-jarige vrouw en een 72-jarige man uit Assen en een 48-jarige man uit Gramsbergen. Volgens de woordvoerder zijn de dodelijke slachtoffers ter plaatse overleden. Daarnaast vielen nog vijf gewonden, zij zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeval gebeurde rond 20.50 uur. De hulpdiensten rukten groot uit voor het ongeval en kwamen met onder meer meerdere ambulances, brandweerpersoneel en politie-eenheden ter plekke. In eerste instantie werd gesproken over een ongeval waarbij zes voertuigen betrokken waren geraakt, maar dit bleken er uiteindelijk vijf te zijn.

Het is nog altijd onduidelijk hoe het ernstige ongeval heeft kunnen gebeuren. Plaatselijke media spraken over een voertuig dat van een talud was gereden, maar daar kan de woordvoerder nog geen uitspraken over doen. "Dat is onderdeel van het onderzoek."

Burgemeester Jan Seton van de gemeente Borger-Odoorn zegt te zijn opgeschrikt door het ongeval dat ook een "grote impact" heeft op de betrokkenen en hulpverleners. "Gedachten gaan uit naar slachtoffers en nabestaanden", aldus de burgemeester op Twitter.