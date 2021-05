De jeugdcriminaliteit is in de periode 2015 tot 2021 afgenomen vergeleken met de vijftien jaren daarvoor, zo blijkt maandag uit de Monitor Jeugdcriminaliteit van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie. Ernstige geweldsdelicten door minderjarigen nemen wel toe.

Vergeleken met 2015 daalde het aantal veroordeelde minderjarigen in 2019 met een derde tot vijf per duizend minderjarigen. De afgelopen jaren zijn er volgens het CBS echter enkele opvallende uitzonderingen op de ingezette dalingen te zien. Zo lijken de zaken die binnen het strafrecht worden afgehandeld ernstiger en complexer te worden.

Ook is het aantal door justitie veroordeelde minderjarige daders van doodslag sinds 2016 met meer dan de helft gestegen naar 45 in 2019. Tegelijkertijd nam het aantal veroordeelde minderjarige daders van misdrijven waarbij met geweld geld wordt buitgemaakt met 13 procent toe naar 604 in 2019.

Daarnaast was het aandeel minderjarigen en jongvolwassenen dat door de politie als verdachte van een wapenincident werd geregistreerd in 2020 respectievelijk 2 en 11 procent hoger dan het jaar ervoor. Het aantal daders van zware mishandeling bleef gelijk.

Hoewel het hier absoluut gezien om kleine aantallen jeugdigen gaat binnen het zicht van justitie, betreft het wel ernstige misdrijven met een grote impact op slachtoffer en maatschappij, aldus het CBS.