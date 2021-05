Ondanks de internationale reisbeperkingen wegens de coronapandemie is het aantal ontvoerde kinderen vorig jaar toegenomen. In 2020 werden 224 kinderen ontvoerd, tegen 207 in 2019. De dalende trend van de drie jaren daarvoor heeft zich daarmee niet doorgezet, zo meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering (IKO) maandag in zijn jaarverslag.

Ondanks de negatieve reisadviezen namen ouders hun kinderen vaker zonder wederzijdse toestemming mee naar het buitenland. Reisbeperkingen werden gebruikt als argument om niet terug te hoeven keren, aldus IKO.

Ook waren er ouders die op bezoek wilden bij zieke familieleden en bang waren dat ze door eventuele reisbeperkingen niet meer tijdig op reis zouden kunnen. Volgens IKO zagen sommige ouders zich daardoor eerder genoodzaakt hun kinderen te ontvoeren.

In 74 procent van de kinderontvoeringszaken is de moeder de dader, in 25 procent de vader en in 1 procent familieleden. Vanuit Nederland werden in 2020 de meeste kinderen ontvoerd naar Polen, gevolgd door Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en België. Omgekeerd worden ook kinderen naar Nederland ontvoerd. De meeste van deze kinderen komen achtereenvolgens uit België, Frankrijk, China en Tsjechië.

Het aantal zaken waarin sprake was van een dreigende kinderontvoering, wat betekent dat er signalen zijn dat een kind ontvoerd gaat worden, is vorig jaar wel gedaald. In 2019 waren er 397 kinderen betrokken bij een dreigende kinderontvoering, tegen 329 in 2020.