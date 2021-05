Bij een zeer ernstig verkeersongeval op de N34 nabij het Drentse Borger zijn zondagavond vier dodelijke slachtoffers gevallen. Ook raakten vijf mensen zwaargewond, meldt de politie. Bij het ongeval waren zes auto's betrokken.

Onder de doden is de bestuurder van een auto, laat de politie weten. De politie liet eerder al weten dat er negen personen bij het incident betrokken waren.

De woordvoerder spreekt over een "zeer ernstig" verkeersongeval. Er werd GRIP-1 afgekondigd, wat inhoudt dat hulpdiensten moeten samenwerken vanwege de omvang van het incident.

De hulpdiensten zijn uitgerukt met meerdere ambulances, de brandweer en de politie. Ook een traumahelikopter is ter plaatse gekomen. De N34 is volledig afgesloten.

De chaos op de weg was groot met diverse auto's op zijn kant. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Volgens het Dagblad van het Noorden is een auto van een talud gereden, maar dat kon een woordvoerder van de politie nog niet bevestigen.

Burgemeester Jan Seton van de gemeente Borger-Odoorn kwam ter plaatse om de brandweermannen en andere hulpdiensten te bedanken voor hun inzet.

De weg is voorlopig nog afgesloten voor onderzoek en bergingswerkzaamheden.