Inwoners van de Brabantse dorpen Hooge Mierde, Lage Mierde, Hapert, Hulsel, Reusel en Bladel zitten nog een dag zonder schoon drinkwater. Het is Brabant Water nog niet gelukt de zaterdag aangetroffen E.colibacterie uit het water te krijgen. Het advies om het water voor gebruik drie minuten te koken, blijft gelden tot maandag 18.00 uur.

Het advies zou in eerste instantie zondagmiddag komen te vervallen, maar de schoonmaakwerkzaamheden bleken meer tijd in beslag te nemen dan verwacht. Brabant Water is sinds zaterdag bezig met het spoelen van de waterleidingen in de omgeving.

De testresultaten geven nog niet voldoende zekerheid dat de bacterie is verdwenen. Daarom werd het advies met een dag verlengd. "Zolang de testresultaten niet 100 procent zekerheid geven, nemen wij het zekere voor het onzekere", aldus het bedrijf.

De E.colibacterie, die ook wel als poepbacterie bekendstaat, werd zaterdag aangetroffen in het drinkwater van de Brabantse dorpen. De bacterie komt voor in de darmen van de mens en van dieren, maar hoort niet thuis in het drinkwater. Inwoners van de dorpen kregen daarom een NL-Alert met het kookadvies.