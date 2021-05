De politie is op zoek naar de automobilist die zondagmiddag is doorgereden na een aanrijding in Zaltbommel, meldt Omroep Gelderland. Bij de aanrijding kwam een hardloper om het leven.

De aanrijding vond rond 12.30 uur plaats op de Ketelsteeg in de Gelderse plaats. De politie kan nog niets zeggen over de identiteit van het slachtoffer.

Na de aanrijding werd de hardloper volgens Omroep Gelderland ter plaatse gereanimeerd. Vervolgens werd de persoon overgebracht naar het ziekenhuis. Daar is het slachtoffer aan de verwondingen overleden.

De bestuurder van de auto die de hardloper aanreed, sloeg na de aanrijding op de vlucht. Vermoedelijk is de betrokken auto een donkerblauwe Volkswagen Caddy.

De politie deed via Burgernet een oproep aan het publiek om uit te kijken naar de bestuurder en diens auto. Vermoedelijk is de zijspiegel of koplamp van de donkerblauwe wagen kapot.

Politie onderzoekt aangetroffen bestelauto na tips ooggetuigen

Zondagmiddag heeft de politie een bestelauto aangetroffen in Zaltbommel na meerdere tips van ooggetuigen.

Of de auto inderdaad bij het ongeval betrokken was, wordt nu verder onderzocht, zei een woordvoerder van de politie. Ook is de politie nog op zoek naar de bestuurder.