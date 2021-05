De week begint droog en zonnig, met temperaturen die tot ruim boven de 25 graden kunnen stijgen. Vanaf donderdag neemt de kans op neerslag toe en kan het gaan onweren. Dinsdag, de start van de meteorologische zomer, lijkt vooralsnog de warmste dag te worden.

De komende dagen is het zonnig en droog in alle regio's van het land. In het zuidoosten wordt het met 25 tot 26 graden het warmst, terwijl het in het noorden, westen en op de Waddeneilanden een paar graden koeler is. 's Nachts ligt het kwik rond de 12 graden.

De wind waait uit het oosten en is matig met windkracht 3. Vanaf donderdag neemt de kans op neerslag toe en kunnen vooral in het zuidoosten fikse onweersbuien gevormd worden. Het wordt overdag dan ook iets koeler, met temperaturen tussen de 20 en 24 graden.

Met uitzondering van vrijdag en zondag is de zonkracht - ofwel de uv-index - 5 of hoger. Vooral mensen met een lichter huidtype kunnen dan gemakkelijk verbranden. Door het slechte lenteweer in april en mei heeft de huid van de meeste mensen nog niet kunnen wennen aan fellere zonneschijn.