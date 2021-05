In een houthandel in een bedrijfsverzamelgebouw in Lekkerkerk heeft zondagochtend een grote brand gewoed. De brandweer heeft in de middag het sein brand meester gegeven, meldt Veiligheidsregio Hollands-Midden.

Het gebouw aan de Van Markenstraat in de Zuid-Hollandse plaats kan gedeeltelijk als verloren worden beschouwd. De verwachting is dat de brandweer nog een tijdje moet nablussen.

De brand veroorzaakte een dikke zwarte rookpluim. Daarom werd een NL-Alert verstuurd voor Lekkerkerk en omstreken. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen. Er was alleen hinder van de rooklucht en er werden geen verhoogde waarden gemeten.

Vanwege de brand werd, in afstemming met de kerken, besloten de zondagsdiensten van de Evangelisatiekerk, Ichtuskerk en Grote Johanneskerk niet door te laten gaan.

Volgens Hart van Nederland zijn twee gedupeerden gearresteerd. Zij wilden het brandende pand ingaan, maar werden tegengehouden door de hulpdiensten omdat de situatie te gevaarlijk was. Daarop viel het tweetal de politie aan. Ze worden verdacht van mishandeling en belemmering van de hulpdiensten.