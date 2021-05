In een houthandel in een bedrijfsverzamelgebouw in Lekkerkerk woedt zondagochtend een grote brand. De brandweer is met veel manschappen ter plaatse en probeert de brand te blussen, maar vermoedt dat de vlammenzee voorlopig nog niet onder controle is.

Omwonenden worden ertoe oproepen ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen. In Lekkerkerk kunnen mensen roetdeeltjes en verbrandingsresten neer zien komen, aldus de brandweer.

Volgens Veiligheidsregio Hollands Midden wordt momenteel volop ingezet op het voorkomen van uitbreiding en overslaan van de brand. Daarvoor worden onder meer zogenoemde stoplijnen gecreëerd.

Het gebouw staat aan de Van Markenstraat in de Zuid-Hollandse plaats. In de wijde omgeving is de rook te zien. Vanwege die rookontwikkeling is een NL-Alert verstuurd voor Lekkerkerk en omstreken.