De Rotterdamse politie heeft vrijdagavond tien aanhoudingen verricht tijdens een grote controle in het Rotterdamse metrotraject. Ook werden enkele honderden bekeuringen uitgedeeld, laat de politie via Instagram weten.

Eén persoon bleek nog een gevangenisstraf van veertien dagen uit te moeten zitten en werd daarom aangehouden. Zes personen werden aangehouden omdat ze al heel lang boetes open hadden staan. Eén persoon zat onder invloed en zonder geldig rijbewijs achter het stuur, en een andere aanhouding werd verricht omdat iemand geen geldig legitimatiebewijs kon tonen.

In samenwerking met controleurs van vervoersbedrijf RET schreef de politie ook honderden bonnen uit. De meeste bekeuringen werden uitgedeeld wegens zwartrijden: 137. Voor het niet dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer kregen nog eens honderd personen een bekeuring. Daarnaast werden boetes uitgeschreven voor wildplassen, alcohol drinken in de metro en het niet kunnen tonen van een geldig legitimatiebewijs.

De controle vond plaats met het doel overlast tegen te gaan. Verschillende kleine teams controleerden op meerdere plekken in en rondom het metronetwerk.