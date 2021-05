De dag begint zaterdag lokaal met wat mist of nevel, maar in de loop van de ochtend breekt overal flink de zon door.

Alleen in het uiterste noorden zijn nog wat stapelwolken, die later in de middag zullen verdwijnen. Landinwaarts kunnen mogelijk ook stapelwolken ontstaan waaruit een bui kan vallen, maar het blijft waarschijnlijk op de meeste plaatsen droog.

Bij een zwakke tot matige noordoostenwind voelt het vrijwel overal aangenaam aan. In het noorden komt de temperatuur uit op 15 of 16 graden en in het zuiden kan de temperatuur zelfs oplopen tot 23 graden.

Ook op zondag schijnt de zon volop en lijkt er voorlopig afscheid te zijn genomen van het koude en natte weer van de afgelopen maand.

