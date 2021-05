Het verlenen van provinciale subsidies aan de Limburgse landschapsinstelling IKL is rechtmatig verlopen, zo blijkt uit een op vrijdag gepubliceerd feitenrelaas in opdracht van de provincie. Dat onderzoek volgt op de commotie rond de landschapsstichting en diens bestuurder, oud-CDA-gedeputeerde Herman Vrehen. Naar aanleiding van die commotie stapte het college van Gedeputeerde Staten van Limburg inclusief gouverneur Theo Bovens in april op.

"Bij de onderzochte 78 subsidies zijn geen onrechtmatigheden aangetroffen", schrijft de provincie vrijdag. "Wel constateert de concerncontroller rond opdrachtverstrekkingen een beperkt aantal momenten waarop geldende procedures en processen niet strikt zijn gevolgd."

Maar, relativeerde waarnemend gouverneur Johan Remkes (VVD) van Limburg vrijdag tijdens een toelichting, "fouten maken mag binnen een organisatie, mits men er maar van leert."

IKL is een Limburgse landschapsinstelling, waarvan oud-CDA-gedeputeerde Herman Vrehen tot voor kort directeur was. Vrehen richtte allerlei werk-bv's op, en via IKL liet hij voor tonnen aan subsidiegeld naar zijn bv's stromen. Volgens Remkes kan de provincie niks doen als instellingen die subsidie krijgen onderaannemers inschakelen. Hij wil wel dat daarin verandering komt.

Vrehen moest weg wegens mogelijke integriteitsschending

Vrehen was tot 2009 CDA-gedeputeerde en hij moest toen weg wegens een mogelijke integriteitsschending. Via voormalig CDA-Limburg-voorzitter Dieudonné Akkermans werd hij directeur bij IKL. Akkermans was tot voor kort voorzitter van de raad van toezicht van IKL. De raad stapte na publicaties in NRC over IKL op. Akkermans vertrok niet veel later ook als burgemeester van Eijsden-Margraten.

Remkes wil dat de provincie nadere regels stelt aan subsidieverlening. Zo moet de provincie van een toezichthouder kunnen eisen dat die over toezichthoudende kwaliteiten beschikt en niet daar zit wegens een "old boys-network", aldus Remkes.

Het vrijdag gepresenteerde onderzoek gaat niet over het handelen van oud-bestuurders van de provincie. Dat wordt apart onderzocht. Op 3 juni bespreken de Limburgse Staten het feitenrelaas in een debat over integriteit en bestuurscultuur.