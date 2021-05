Snorfietsers moeten vanaf 1 juli 2022 verplicht een helm dragen, zo is vrijdag besloten in de ministerraad. Het kabinet verwacht dat hiermee het aantal verkeersdoden en -gewonden onder snorfietsers omlaag gaat.

De landelijke helmplicht voor snorfietsers is al lange tijd in de maak. De Tweede Kamer dringt er al sinds begin 2019 op aan. In Amsterdam is al langer een helmplicht van kracht op veel plekken in de stad.

Partijen en snorfietseigenaren hebben aan het kabinet laten weten een motorfietshelm te zwaar en te weinig ventilerend te vinden voor op de snorfiets. Daarom doet kennisinstituut TNO onderzoek naar de veiligheid van een speedpedelec-helm.

"Als de uitkomsten van het onderzoek naar de veiligheid van een speedpedelec-helm positief zijn dan is het voor snorfietsers mogelijk om niet alleen de bromfietshelm te kiezen, maar ook de speedpedelec-helm", aldus het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat .

De helmplicht treedt vanaf 1 juli 2022 in werking zodat iedereen de tijd heeft om een keuze te maken voor een helm "die past bij zijn of haar snorfiets", aldus het ministerie.

Vorig jaar kwamen er 33 snorfietsers om in het verkeer, zo bleek vorige maand uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).