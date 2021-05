Snorfietsers moeten vanaf 1 juli 2022 een helm dragen, zo is vrijdag besloten in de ministerraad. Het kabinet verwacht dat hierdoor minder snorfietsers zullen verongelukken of gewond raken.

De plicht komt er na herhaaldelijke oproepen van artsen en gemeenten. Die zien veel snorfietsers gewond raken doordat zij geen helm dragen. De Tweede Kamer drong er sinds begin 2019 op aan.

In sommige gemeenten, waaronder Amsterdam en Utrecht, geldt al een gedeeltelijke helmplicht voor snorfietsers op de rijbaan. In Den Haag mogen snorfietsers helemaal niet op de rijbaan komen.

Partijen en snorfietseigenaren hebben tegen het kabinet gezegd een motorfietshelm te zwaar en te weinig ventilerend te vinden. Daarom doet kennisinstituut TNO onderzoek naar de veiligheid van een speedpedelec-helm.

"Als de uitkomsten van het onderzoek naar de veiligheid van een speedpedelec-helm positief zijn, dan is het voor snorfietsers mogelijk om niet alleen de bromfietshelm, maar ook de speedpedelec-helm te kiezen", aldus het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

De helmplicht gaat vanaf 1 juli 2022 in, zodat iedereen de tijd heeft om een helm te kiezen "die past bij zijn of haar snorfiets", aldus het ministerie.