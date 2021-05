De zestienjarige jongen uit Heerjansdam die in april in een huis in Barendrecht door een kogel werd getroffen en overleed, is slachtoffer geworden van een tragisch ongeval. Er is geen sprake van een misdrijf of ander strafbaar feit. De politie zet daarom een punt achter de zaak, meldt een politiewoordvoerder.

Wat er precies is gebeurd, wil de politie verder niet naar buiten brengen.

Het incident vond plaats op vrijdag 16 april. In eerste instantie werd gemeld dat de zestienjarige naar het ziekenhuis was gebracht na letsel aan zijn hoofd door een ontploffing in het huis. Na onderzoek trok de politie echter een andere conclusie en werd bekendgemaakt dat de jongen was getroffen door een kogel.

In de woning aan de Rietgors in Barendrecht waren nog vier andere jongens van tussen de vijftien en twintig jaar oud aanwezig. Zij werden allen aangehouden, maar mochten later op de vrijdagavond naar huis.