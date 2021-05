Een zestienjarige jongen heeft zich donderdagavond bij de politie gemeld in verband met een serie aanrandingen in Alkmaar. De politie onderzoekt of de tiener verantwoordelijk is voor de tientallen aanrandingen in en rondom de stad.

De jongen kwam zich samen met zijn ouders melden naar aanleiding van een uitzending van Opsporing Verzocht, laat de politie weten.

In die uitzending werden beelden getoond van een man die wordt verdacht van het aanranden van een vrouw op de Geest in Alkmaar, vlak nadat hij een slachtoffer maakte op de Prins Bernhardlaan.

Of de jongen ook verantwoordelijk is voor zo'n 25 andere aanrandingen in de omgeving, wordt nog onderzocht. De politie sprak eerder van een "serieaanrander", omdat vrijwel alle slachtoffers werden lastiggevallen door een fietser die ze bij hun billen greep. Veel van die vrouwen waren aan het wandelen of joggen toen ze werden aangevallen.

De verdachte wordt verhoord en zal maandag worden voorgeleid aan de rechter.