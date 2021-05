Vrijdag is de eerste dag van een weeromslag na een zeer regenachtige maand mei. De dag begint nog mistig, maar de mist lost snel op waarna de zon doorbreekt.

De temperatuur kan vrijdag oplopen tot 17 graden in het noorden en tot 19 graden in het zuiden. Bij een zwakke tot matige noordelijke wind voelt het erg aangenaam aan.

Hoewel 's middags wat stapelwolken kunnen ontstaan, blijft het overal droog. Ook zaterdag lijkt zonnig te gaan verlopen.

Vrijdag markeert een omslag van het regenachtige weer van de afgelopen maand. Volgens Weeronline komt mei 2021 in de top tien van regenachtigste meimaanden sinds 1906. Tot nu toe viel er over het land gemiddeld 96,3 millimeter, waar 56,1 millimeter gebruikelijk is. In 1983 viel de meeste regen in mei: 119,6 millimeter.

