Drie slachtoffers die vorige week vrijdagavond gewond raakten bij een steekincident in de Amsterdamse wijk De Pijp liggen nog in het ziekenhuis. In totaal werden in en bij de Ferdinand Bolstraat vijf mensen neergestoken. Een 64-jarige man uit Amsterdam overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

De vier andere slachtoffers, tussen de 21 en 28 jaar oud uit Amsterdam en Haarlem, werden overgebracht naar het ziekenhuis. Het Openbaar Ministerie liet eerder weten dat ze buiten levensgevaar zijn. Ze zijn afzonderlijk van elkaar neergestoken.

De politie gaat ervan uit dat één persoon verantwoordelijk was voor deze steekpartij. Deze 29-jarige verdachte zit vast. Eerder deze week besliste de rechter-commissaris dat hij nog zeker twee weken langer in de cel moet blijven. Aangezien hij in beperkingen zit, en dus alleen contact mag hebben met zijn advocaat, zijn nadere details nog niet bekendgemaakt.

Donderdagavond is er in De Pijp een stille tocht, op initiatief van de nabestaanden van het overleden slachtoffer. Ze onthullen een tegel tegen zinloos geweld op de plek waar hij om het leven kwam en lopen langs de plekken waar de andere slachtoffers werden neergestoken. De stille tocht is bedoeld voor nabestaanden, vrienden en buurtbewoners.